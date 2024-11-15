Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зазначивши, якщо росіянам свідомо намагатимуться уникати мобілізації, то це буде хороший варіант. Вона пояснила, що таким чином громадянам Росії вдасться врятувати своє життя та життя багатьох українців.

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Мобілізація у Росії

Ольга Романова також підкреслила, що чим більше росіян ухилятиметься від армії, то тим більше на полі бою з'явиться зеків. Військовому командуванню окупантів дуже складно їх контролювати, адже є чимало історій про випадки, коли колишні ув'язнені Росії підривали своїх побратимів через сварки та непорозуміння.

Так, Україна поступається Росії у кількості живої сили. Російський наступ триває уже кілька місяців, однак, якщо глянути на досягнення окупантів протягом року, то вони невеликі, зважаючи на те, що Путін збирався захопити Київ за 3 дні,

– сказала вона.

Перед кремлівським диктатором постає 2 варіанти. Перший – він може оголосити мобілізацію.

Голова благодійного фонду "Русь сидящая" зауважити, що у 2022 році була оголошена часткова мобілізація, але вона не завершилась. Путін може заявити про продовження цього процесу, або ж використати другий варіант – підписати мир з Україною.

До слова, російська влада планує збільшити витрати на оборону та стимулювати добровільну участь громадян у війні проти України. Уряд може виділити додаткові 1,5 трильйона рублів для покриття військових потреб та інших витрат, пов'язаних із вторгненням. Міноборони також пропонує нові пільги – автоматичний статус ветерана бойових дій для добровольців.