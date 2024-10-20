Правительство России может увеличить расходы на оборону по итогам года. Средства направят в частности на военные нужды, связанные с российским вторжением в Украину. Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

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Как Кремль ищет добровольцев для участия в войне

19 октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство может потратить дополнительные 1,5 триллиона рублей (около 16 миллиардов долларов) в 2024 году в дополнение к уже выделенным из федерального бюджета средств.

Министр утверждал, что российскому правительству нужны дополнительные средства для субсидирования банков, обслуживания госдолга и обеспечения дополнительных потребностей российского минобороны и правоохранительных органов из-за войны России в Украине.

По словам аналитиков ISW, минобороны России также продолжает предлагать льготы, стимулирующие добровольное участие в войне России против Украины.

18 октября минобороны подало проект постановления, которым предлагается предоставить статус ветерана боевых действий добровольцам, которые участвуют в войне в Украине, с начала их участия. Проект постановления не будет требовать от россиян подавать заявление в военное управление для получения соответствующего статуса.

Вероятно, это часть текущих усилий российских властей по стимулированию добровольного призыва и минимизации необходимости проведения непопулярной волны принудительной мобилизации,

– подытожили в Институте изучения войны.

К слову, ранее появилась информация, что Россия планирует набрать в армию на контракт по меньшей мере 225 тысяч человек. Такое количество россиян называют в планах Кремля на ближайшие три года – с 2025 по 2027.