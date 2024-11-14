Недавно появилась информация, что мужчинам призывного возраста в Москве начали запрещать выезд из России. Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал 24 Каналу, что российские военкоматы получили задание до 6 сентября 2024 года подготовиться к мобилизации. Говорится о формировании списков призывников, их место жительства и военно-учебные специальности.

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Вторая волна мобилизации

Геннадий Гудков отметил, что решение о необходимости мобилизации является не военным, а политическим. Однако Путин, по его мнению, как можно дольше будет оттягивать внедрение принудительной службы в российской армии.

Обратите внимание! Ветеран армии США Райан МакБет предполагает, что мобилизация в Москве или Санкт-Петербурге может вызвать недовольство среди российской элиты, что приведет к революции. Именно поэтому Кремль использует северокорейские войска, чтобы не привлекать к боевым действиям жителей крупных городов.

Важно подчеркнуть, что речь идет именно о принудительной мобилизации, а не службе по контракту.

Есть большая вероятность, что она все же будет внедрена в ноябре 2024 года, ведь именно тогда вступит в силу закон об электронных повестках,

– отметил политик.

Он пояснил, если в военкомате отправили повестку на электронную почту призывника, то автоматически считается, что он ее получил, поэтому должен прибыть по указанному адресу в ближайшее время.

Списки мужчин призывного возраста в России, вероятно, будут переданы пограничникам, чтобы ни один из призывников не выехал из страны.

Возможно, учитывая потери российской армии на территории Украины, Путин будет вынужден объявить о второй волне принудительной мобилизации. Однако он этого очень не хочет, ведь она может вызвать негативный политический эффект для Кремля,

– сказал Геннадий Гудков.