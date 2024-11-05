Колонну с росгвардией расстреляли в Грозненском районе Чечни. В результате обстрела колонны росгвардейцев один оккупант погиб, еще один – получил ранения. На колонну могли напасть сами силовики, чтобы в ответ провести "зачистки" и собрать мужчин для отправки на войну против Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на российский центр защиты прав человека "Мемориал".

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Что известно о действиях россиян в Чечне

Уже 26 октября почти во всех населенных пунктах возле села Петропавловская Грозненского района сотрудники росгвардии совместно с сотрудниками мвс проводили обход домовладений, проверяли документы жителей, смотрели, нет ли у них дома незарегистрированных лиц, а также проверяли документы на машины.

При малейшем нарушении установленных в Чечне норм и правил, мужчин, пригодных для отправки на так называемую "СВО" (войну России с Украиной – 24 Канал), доставляли в отделы полиции,

– рассказали правозащитники.

Они объяснили, что у людей изымали телефоны и задерживали, если находили информацию о посещении телеграмм-каналов критиков власти Чечни. Им предлагали выбор в отделении полиции – идти на войну или откроют уголовное дело.

По данным правозащитников, только в одном Старопромышленном отделе находилась группа из 20 задержанных.

В Грозненском районе сообщили о сотнях задержанных. Родственники не рассказывают ничего, потому что боятся, что ухудшат судьбу задержанных.

Однако правозащитники узнали о жителе города Аргун, где "зачистки" начали проходить с 31 октября. Известно, что силовики 4 раза в течение недели приходили домой к 42-летнему Ризвану Батырову. Он имеет первую группу инвалидности и живет со своей 82-летней мамой.

Во время второго визита силовики забрали его с матерью в участок, однако отпустили. Во время последнего визита 3 ноября забрали только мужчину и не отпустили.

Правозащитники говорят, что Ризван Батыров с виду здоровый и крепкий человек, которого хотят отправить на войну.