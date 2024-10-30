Ислам Белокиев подвергает сомнению слова Рамзана Кадырова об украинских пленных в Чечне. Об этом он рассказал в комментарии изданию Кавказ.Реалии.

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Есть ли украинские пленные в Чечне

Бывший пресс-секретарь чеченского батальона имени Шейха Мансура предполагает, что заявлением о удержании пленных в Чечне Кадыров хочет защитить важные объекты от ударов украинских дронов.

В Чечне нет украинских пленных. Их удерживают в других регионах, кадыровцы иногда ездят туда для съемок. Лишь иногда их могут временно, причем лишь несколько человек привезти в Чечню для постановочного видео, а потом тут же отвозят обратно,

– говорит Ислам Белокиев.

Белокиев отмечает, что неизвестно действительно ли летательный аппарат, который атаковал "университет", был запущен Вооруженными силами Украины. За этим могут стоять оппоненты нынешнего руководства республики внутри России.

В организации Every Human Being также считают, что в Чечне нет украинских пленных. Там ссылаются на слова освобожденных военнопленных и говорят, что ни одного из них не удерживали в Чечне. О случаях, когда для содержания пленных использовалось бы помещение любого университета, также неизвестно.