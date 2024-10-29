Кадыров рассказал, он приказал всем командирам на передовой не брать в плен и уничтожать украинских военных. Это произошло после атаки беспилотника на Гудермес, передает 24 канал.

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Кадыров уже угрожал публично

Слова Кадырова можно квалифицировать как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а это влечет за собой ответственность.

Ранее лидер Чечни уже попадал в похожие ситуации. В частности, в январе 2024 года он призвал чеченских силовиков наказывать родственников тех, кто совершил преступление. Кроме того, он угрожал кровной местью сенатору и двум депутатам. Это может квалифицироваться под статью "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

Также угрозы он высказывал семье Янгулбаевых. В соответствии с законодательством, Кадыров наговорил минимум на срок 20 лет лишения свободы.