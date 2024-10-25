А серьезные потрясения могут начаться именно с Северного Кавказа. Такое мнение в ежедневной сводке на 24 Канале озвучил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
Заметьте Могут ли убить Путина во время "дворцового переворота"
Продолжается процесс развала России
Прежде всего говорится об Ичкерии, Ингушетии и Дагестане. Это те республики, где есть так называемые освободительные армии и внутри, и за пределами России.
Этот процесс продолжается уже не один год. Части этих освободительных армий воюют на нашей территории против россиян еще с 2014 года, особенно Ичкерия,
– отметил Свитан.
По его словам, процесс развала России уже запущен и закончится после окончательного распада страны-агрессора и образования новых государств. Иногда он принимает более радикальную форму, например уничтожение российских военных.
На России можно "поставить крест"
Ситуация в Чечне демонстрирует, что Россия изнутри начинает "пухнуть и разрываться". Итак, чтобы окончательно "поставить крест" на стране-агрессоре надо развалить путинскую империю экономически. Есть все экономические рычаги, чтобы развалить Россию, как СССР.
Россию можно развалить почти "бескровно", как был развален Советский Союз,
– подчеркнул Свитан.
Это можно сделать продолжая планомерно давить на Россию санкциями и снижением цены на нефть.