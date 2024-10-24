Путин чувствует физическую угрозу своей жизни, ведь вокруг него постоянно охрана, он не подпускает к себе непроверенных людей. Бывший глава британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав рассказал 24 Каналу, что если посмотреть на российскую историю, то механизмов для политических изменений там не существует.

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Переворот в России

Ричард Дирлав заметил, что в России нет ни малейших проявлений демократии. Никакие изменения, по его мнению, там невозможны.

Я бы предположил, что в этих обстоятельствах каждый следующий лидер будет искать что-то, что было бы более жестоким и разрушительным,

– высказался бывший глава британской разведки.

Он также отметил, что за последнее время и Борис Ельцин, и Михаил Горбачев оставили свою власть живыми.

К слову, в The Atlantic пишут о странных методах, которые Владимир Путин использует для защиты своей жизни. Родственники диктатора передвигаются по его резиденциям только на автомобилях, а все гости должны проходить карантин перед встречей с ним. Это отражает маниакальную одержимость Путина безопасностью и желанием контролировать свое окружение.