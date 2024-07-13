Однако, как можно понять, все покушения на Путина пока неудачные. В то же время россияне боятся потерять диктатора.

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Покушения на Путина

Продолжая тему покушений на Путина, журналистка спросила, не являются ли неудачные покушения свидетельством о том, что российский президент не является "компромиссной фигурой для своего окружения" и "третейским судьей, который всех устраивает". На это Кирилл Буданов ответил, что это не о компромиссе уже давно.

В качестве примера Буданов вспомнил рассказы своей бабушки, которая еще застала смерть Сталина.

Она говорила, людям тогда казалось, что весь их мир рухнул, не было понятно, как жить дальше. Путин у власти более 20 лет, поэтому это будет очень похожее ощущение, а сейчас у россиян существует страх потерять его, потому что он гарант их жизненной стабильности,

– отмечает глава разведки.

В то же время Кирилл Буданов также прокомментировал последнее покушение на его жизнь, которое предотвратили в мае. Глава ГУР надеется, что оно было не последним – ему нравятся такие попытки. Как отмечает Буданов, это является свидетельством правильной работы.