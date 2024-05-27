Архитектором новой агрессивной стратегии ФСБ считают Сергея Королева – заместителя главы вражеского ведомства. Именно он является фаворитом диктатора Путина.

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Что известно о "волкодаве Путина"

Издание написало, что Королев имеет глубокие связи с российской мафией.

В досье, которое Главное управление разведки Украины предоставило на Королева, говорится, что его называют "волкодавом Путина". Ведь он занимается тем, что:

собирает информацию о других членах российского правительства,

устраняет потенциальных конкурентов.

Родился он в Кыргызстане, ему ориентировочно 60 лет. Заместитель главы ФСБ убежден, что лучше работать в тени.

Именно Сергея Королева ГУР обвиняет в организации последнего покушения как подарка Путину накануне 9 мая. Служба безопасности Украины ранее объясняла, что покушение одобрил и координировал лично директор ФСБ Александр Бортников.

"Они перешли от попыток вербовки агентов спецслужб к подготовке терактов, диверсий и убийств, пытаясь создать пророссийское "движение сопротивления" (в Украине – 24 Канал)", – рассказал контрразведчик.

В СБУ отмечали, что:

на самом деле никакого пророссийского движения в сегодняшней Украине нет;

уже разоблачили ориентировочно 2,5 тысячи российских агентов в Украине;

российские спецслужбы очень мощные, однако сейчас СБУ их переигрывает.

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Что известно о Королеве

В мае 2024 года британское издание The independent написало, что Сергей Королев стал главным игроком в иерархии ФСБ. Западные государства обвиняют российского чиновника в:

активном участии во вторжении в Украину,

проведении реформ в разведке, которые повысили ее эффективность,

вероятной причастности к подготовке покушения на Владимира Зеленского, который должны были организовать два офицера Управления государственной охраны (УГО). Потенциальными целями ФСБ были также глава Главного управления разведки и глава СБУ Василий Малюк.

Иностранные журналисты предположили, что Королев мог быть протеже Анатолия Сердюкова, министра обороны России в 2007 – 2012 году. Он как спецсоветник минобороны курировал ГРУ, российскую военную разведку, считается основателем Сил специальных операций и Управления специальных операций.

Кстати, его рост в ФСБ совпал со смертью министра по чрезвычайным ситуациям России Евгения Зиничева, который претендовал на должность, однако погиб при загадочных обстоятельствах, упав со скалы.

Сергея Королева связывают с российской мафией потому, что:

в 2004 году полиция заявила о его подозрительных связях с Олегом Маковозом, главарем "банды братьев", которая занималась разбоями, вымогательством и заказными убийствами. Заместитель главы ФСБ убеждал, что Маковоз был ценным информатором;

в 2007 году полиция Испании тайно записала разговор Королева с Геннадием Петровым, главарем тамбовской криминальной группировки. Тогда Королев по указанию группировки помогал продвигать людей на руководящие должности в российских правоохранительных органах;

в 2018 году – российский криминальный авторитет Аслан Гагиев, которого задержала полиция Австрии, показал в суде, что из России ему помог выехать Королев.

Российское издание "Важные истории" писало, что карьера Королева сложилась, благодаря другу его отца – экс-премьер-министру России Виктору Зубкову, который был старым знакомым Путина. Перед смертью отец Королева якобы попросил присмотреть за сыном. Поэтому Королев начал продвигаться по карьере с приходом к власти Путина и продвижением самого Зубкова.