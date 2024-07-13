В частности, в мае СБУ задержала двух полковников УГО, которые планировали покушение на Владимира Зеленского, Василия Малюка, Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников. Что касается Буданова, то его собирались убить перед Пасхой.

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Покушения на жизнь Буданова

Отвечая на вопрос о последнем покушении Кирилл Буданов отметил, что надеется и то, что оно было не последнее.

Мне это все нравится. Это означает, что мы свою работу делаем правильно. Вот если я вдруг их интересовать перестану – это будет проблема,

– говорит глава ГУР.

Однако он не уверен, что заказчиком последнего покушения был заместитель руководителя ФСБ Сергей Королев. Глава разведки говорит, что тот больше по финансово-экономическим вопросам. В общем в российских структурах многие пытались и пытаются убить Буданова, по разным направлениям – однако эффективность нулевая.

Ранее Кирилл Буданов рассказывал, что никоим образом не реагирует на российские фейки о собственной "смерти". Он считает, что такие сообщения предсказывают ему долгую жизнь. Буданов не использует соцсети, но имеет доступ к необходимой информации как разведчик.