Он также рассказал, что не пользуется социальными сетями. Впрочем, как разведчик он имеет доступ ко всей информации, которая ему нужна.

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"Как я могу на это реагировать?"

На вопрос журналистки о том, как реагирует Кирилл Буданов многочисленные фейки россиян о собственной смерти, он заявил, что никак на них не реагирует.

Мне вчера сказали, что недавно вбросили, что меня убили где-то под Харьковщиной. Как я могу на это реагировать? Мне бабушка в свое время говорила: "Когда говорят постоянно, что кто-то умер – то этот человек будет долго жить". Ну, значит, так и будет со мной,

– отметил глава ГУР.

Также он рассказал, что разведчикам запрещено владеть любыми соцсетями.

"Как руководитель – у меня просто доступ ко всем мировым медиа и ресурсам есть. Поэтому я просматриваю, чтобы смотреть на результаты тех или иных наших операций. Или резонансных событий, которые, на наш взгляд, имеют или будут иметь какое-то влияние", – добавил Буданов.

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