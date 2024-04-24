Он также рассказал, что не пользуется социальными сетями. Впрочем, как разведчик он имеет доступ ко всей информации, которая ему нужна.
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"Как я могу на это реагировать?"
На вопрос журналистки о том, как реагирует Кирилл Буданов многочисленные фейки россиян о собственной смерти, он заявил, что никак на них не реагирует.
Мне вчера сказали, что недавно вбросили, что меня убили где-то под Харьковщиной. Как я могу на это реагировать? Мне бабушка в свое время говорила: "Когда говорят постоянно, что кто-то умер – то этот человек будет долго жить". Ну, значит, так и будет со мной,
– отметил глава ГУР.
Также он рассказал, что разведчикам запрещено владеть любыми соцсетями.
"Как руководитель – у меня просто доступ ко всем мировым медиа и ресурсам есть. Поэтому я просматриваю, чтобы смотреть на результаты тех или иных наших операций. Или резонансных событий, которые, на наш взгляд, имеют или будут иметь какое-то влияние", – добавил Буданов.
Фейки о "смерти" Буданова: что известно
- По словам Буданова, самый абсурдный фейк о нем это то, что его "убили". Он объяснил, что это касается фото, где глава ГУР стоял с послом Японии. Тогда россияне начали говорить, что это двойник, или Буданов в очень плохом состоянии.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказывал, что Буданов радуется такому вниманию российской пропаганды и новых фейков.
- Также сам Буданов отмечал, что такие "новости" позволяют поймать на крючок "экспертов" которые сначала рассказывают, что глава ГУР "умер", а потом утверждают, что "воскрес".