Він також розповів, що не користується соціальними мережами. Втім, як розвідник він має доступ до усієї інформації, яка йому потрібна.

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"Як я можу на це реагувати?"

На запитання журналістки про те, як реагує Кирило Буданов численні фейки росіян про власну смерть, він заявив, що ніяк на них не реагує.

Мені вчора сказали, що нещодавно вкинули, що мене вбили десь під Харківщиною. Як я можу на це реагувати? Мені бабуся в свій час казала: "Коли кажуть постійно, що хтось вмер – то та людина буде довго жити". Ну, значить, так і буде зі мною,

– зазначив голова ГУР.

Також він розповів, що розвідникам заборонено володіти будь-якими соцмережами.

"Як керівник – у мене просто доступ до всіх світових медіа і ресурсів є. Тому я продивляюсь, щоб дивитись на результати тих чи інших наших операцій. Або резонансних подій, які, на наш погляд, мають чи будуть мати якийсь вплив", – додав Буданов.

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