За його словами, він як віруюча людина, може боятися лише Бога. Також буданов розповів, що росіяни продовжують планувати замахи на його життя.

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"Ви думаєте, що я маю чогось боятися?"

Очільник ГУР Кирило Буданов відповідаючи на питання, про те, чи він чогось боїться, заявив, що він майже нічого не боїться.

Ну, а чого я маю боятися? Ви думаєте, що я маю чогось боятися? Як віруюча людина, я боюся, скажімо так, Бога. Мабуть, це єдине,

– заявив він.

Також журналістка поставила питання, чи не боїться Буданов потрапити в полон, на що глава ГУР відповів: "навіть не розглядаю".

За його словами, на нього було скоєно щонайменше 10 замахів і росіяни продовжують планувати нові.

Буданов попередив про складний період зі середини травня

Голова ГУР МО Кирило Буданов наголосив, що їхні прогнози базуються на фактах, цифрах та документах. Коментуючи сьогоднішні цифри, він попередив про складну ситуацію, яка чекає країну найближчим часом. Однак він підкреслив, що це не апокаліпсис і немає підстав для паніки.

Буданов зазначив, що росіяни використовують комплексний підхід і планують провести складну операцію. Він попередив, що середина травня і початок червня будуть важкими періодами. На запитання журналістів про можливу кризу внутрішньополітичної ситуації, він зазначив, що йдеться про всі аспекти ситуації, не лише військові.