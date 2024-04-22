По его словам, он как верующий человек, может бояться только Бога. Также буданов рассказал, что россияне продолжают планировать покушения на его жизнь.

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"Вы думаете, что я должен чего-то бояться?"

Глава ГУР Кирилл Буданов отвечая на вопрос, о том, боится ли он чего-то, заявил, что он почти ничего не боится.

Ну, а чего я должен бояться? Вы думаете, что я должен чего-то бояться? Как верующий человек, я боюсь, скажем так, Бога. Наверное, это единственное,

– заявил он.

Также журналистка задала вопрос, не боится ли Буданов попасть в плен, на что глава ГУР ответил: "даже не рассматриваю".

По его словам, на него было совершено по меньшей мере 10 покушений и россияне продолжают планировать новые.

Буданов предупредил о сложном периоде с середины мая

Глава ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что их прогнозы базируются на фактах, цифрах и документах. Комментируя сегодняшние цифры, он предупредил о сложной ситуации, которая ждет страну в ближайшее время. Однако он подчеркнул, что это не апокалипсис и нет оснований для паники.

Буданов отметил, что россияне используют комплексный подход и планируют провести сложную операцию. Он предупредил, что середина мая и начало июня будут тяжелыми периодами. На вопрос журналистов о возможном кризисе внутриполитической ситуации, он отметил, что речь идет обо всех аспектах ситуации, не только военные.