Фейки, які про нього створювала російська пропаганда, очільник Головного управління розвідки Міноборони прокоментував під час форуму Kyiv Stratcom Forum 2024.

До речі У ФСБ заявили, що Буданов "законна ціль для Росії": у ГУР відповіли

"Голограма" або "мумія"

"На мій погляд, найабсурдніший фейк був, коли минулого року сказали, що мене вбили", – підкреслив Кирило Буданов.

Генерал-лейтенант пояснив, що з'явилися фото, де він разом з послом Японії. Російські пропагандисти поширили ці кадри з такими приписками: "Тут у нього такий нахил", "тут нема тіні".

Там дві версії було. Перша — "він ледве живий, у нього корсет стоїть". "Його просто як мумію тримають, підтримують, щоб не впав". Другий був варіант, що це взагалі голограма. Це вже серйозно так,

– зазначив начальник ГУР.

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Коротко про фейки щодо "смерті Буданова"