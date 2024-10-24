Путін відчуває фізичну загрозу своєму життю, адже довкола нього постійно охорона, він не підпускає до себе не перевірених людей. Колишній очільник британської розвідки Мі-6 Річард Дірлав розповів 24 Каналу, якщо подивитись на російську історію, то механізмів для політичних змін там не існує.

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Переворот у Росії

Річард Дірлав зауважив, що у Росії немає ні найменших проявів демократії. Жодні зміни, на його думку, там неможливі.

Я б припустив, що в цих обставинах кожен наступний лідер шукатиме щось, що було б більш жорстоким і руйнівним,

– висловився колишній очільник британської розвідки.

Він також наголосив, що за останній час і Баріс Єльцин, і Міхаїл Горбачов залишили свою владу живими.

До слова, у The Atlantic пишуть про дивні методи, які Владімір Путін використовує для захисту свого життя. Родичі диктатора пересуваються по його резиденціях лише автомобілями, а всі гості повинні проходити карантин перед зустріччю з ним. Це відображає маніакальну одержимість Путіна безпекою та бажанням контролювати своє оточення.