Колону з росгвардією розстріляли в Грозненському районі Чечні. Внаслідок обстрілу колони росгвардійців один окупант загинув, ще один – зазнав поранень. На колону могли напасти самі силовики, щоб у відповідь провести "зачистки" та зібрати чоловіків для відправки на війну проти України, пише 24 Канал з посиланням на російський центр захисту прав людини "Меморіал".

Дивіться також У Чечні немає українських полонених: чому Кадиров бреше

Що відомо про дії росіян в Чечні

Вже 26 жовтня майже у всіх населених пунктах біля села Петропавлівська Грозненського району співробітники росгвардії спільно зі співробітниками мвс проводили обхід домоволодінь, перевіряли документи мешканців, дивилися, чи немає у них вдома незареєстрованих осіб, а також перевіряли документи на машини.

За найменшого порушення встановлених у Чечні норм і правил, чоловіків, придатних для відправлення на так звану "СВО" (війну Росії з Україною – 24 Канал), доставляли до відділів поліції,

– розповіли правозахисники.

Вони пояснили, що в людей вилучали телефони та затримували, якщо знаходили інформацію про відвідування телеграм-каналів критиків влади Чечні. Їм пропонували вибір у відділку поліції – йти на війну або відкриють кримінальну справу.

За даними правозахисників, тільки в одному Старопромисловому відділі перебувала група із 20 затриманих.

У Грозненському районі повідомили про сотні затриманих. Родичі не розповідають нічого, бо бояться, що погіршать долю затриманих.

Проте правозахисники дізнались про жителя міста Аргун, де "зачистки" почали проходити з 31 жовтня. Відомо, що силовики 4 рази протягом тижня приходили додому до 42-річного Різвана Батирова. Він має першу групу інвалідності та живе зі своєю 82-річною мамою.

Під час другого візиту силовики забрали його з матір'ю у відділок, проте відпустили. Під час останнього візиту 3 листопада забрали тільки чоловіка та не відпустили.

Правозахисники кажуть, що Різван Батиров з вигляду здоровий та міцний чоловік, якого хочуть відправити на війну.