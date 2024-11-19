24 Канал з посиланням на NYT пише, навіщо рахувати втрати противника. До слова, є імовірність, що після нового року Путіну все ж доведеться офіційно оголосити про мобілізацію.

Цікаво Втрати Росії за кожні 10 днів такі ж, як за 10 років війни в Афганістані, – Сибіга

Скільки росіян загинуло на війні

Справжню боєздатність армії визначають її безповоротні втрати – це солдати, які загинули або отримали такі серйозні поранення, що більше не зможуть воювати,

– пояснюють у ЗМІ.

Ця цифра важливіша за поранених загалом, адже ті, хто дістав легкі поранення, можуть швидко одужати.

Звісно, офіційної інформації про це нема, та російські опозиційні журналісти аналізують некрологи, виплати по інвалідності та нотаріальні бази даних. І доходять висновку, що Росія втратила більше солдатів у цій війні, ніж будь-яка промислово розвинена країна в конфлікті після Другої світової війни.

Російська служба BBC та "Медіазона" встановили імена 78 329 окупантів, які знайшли свою смерть в Україні з початку повномасштабного вторгнення. З 18 жовтня по 15 листопада встановили 4315 імен. Темпи приросту підтверджених смертей восени 2024 року – найвищі за всю війну. Загалом на кінець жовтня на війні загинуло майже 150 000 росіян.

На кожного загиблого російського військового припадають приблизно двоє важкопоранених. Непоправних втрат у росіян на кінець жовтня – приблизно 400 тисяч.

Та щодня лави окупаційних військ поповнюють близько тисячі солдатів. Більшість з них ласі до виплат.