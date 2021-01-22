Более 100 лет назад, 22 января 1919 года, торжественно был провозглашен Акт Воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). Теперь ежегодно украинцы празднуют День Соборности именно в этот день. Интересные факты и что этот праздник символизирует сегодня – читайте в нашем материале.

Провозглашение Акта воссоединения УНР и ЗУНР в единое независимое государство состоялось на Софийской площади в Киеве. О важности этого праздника, рассказывает 24 канал.

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Интересные исторические факты об объединении УНР и ЗУНР

Предпосылки и день, когда Украина объединилась

17 ноября 1917 года украинцы начали активно объединяться так и образовалась Украинская Народная Республика . Вслед за этим во Львове образовали Народный совет , а в 1918 году – ЗУНР .

. Вслед за этим во Львове образовали , а в 1918 году – . Переговоры об объединении инициировали лидеры ЗУНР .

. В декабре 1918 года между УНР и ЗУНР был подписан "Предвступительный договор" об объединении в Фастове.



Именно в этом вагоне был подписан "Предвступительный договор" / Фото rubryka.com

Акт воссоединения УНР и ЗУНР в единое независимое государство провозгласили 22 января 1919 года в Киеве.

Отныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины – Западноукраинская Народная Республика (Галичина, Буковина, Венгерская Русь) и Надднепрянская Великая Украина. Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика,

– говорилось в акте.

22 января украинцы празднуют не только День Соборности, но и Первую независимость Украины.

​Советская власть на территории Украины

Ожидаемо, что в годы советского тоталитарного режима провозглашение независимости Украинской Народной Республики и День Соборности не отмечался. Эти праздники власть называла "контрреволюционными" и пыталась стереть из истории.

Первое официальное празднование Дня Соборности

Впервые официально День Соборности отметили 22 января 1939 года в городе Хуст. Это была самая массовая демонстрация украинцев. Участие в акции приняли более 30 тысяч человек.

День Соборности в городе Хуст, 1939 год / Фото zakarpattya.net.ua

"Живая цепь", объединившая всю Украину

В 1990 году украинцы организовали "живую цепь", которая соединила Киев, Ивано-Франковск и Львов. Действо начиналось от Центрального народного дома, во Франковске, и тянулось вплоть до Софийской площади, в Киеве.

С тех пор "живая цепь" стала символом Дня Соборности.

Длина "цепи" имела примерно 700 километров. В ней приняли участие, по официальным данным советской власти, примерно 450 тысяч человек. По неофициальным оценкам – от 1 до 5 миллионов.

"Живую цепь" от Киева до Львова / Фото bavarianherald, photo-lviv.in.ua, radiosvoboda