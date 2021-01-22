Понад 100 років тому, 22 січня 1919 року, урочисто був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Тепер щорічно українці святкують День соборності саме в цей день. Цікаві факти та що це свято символізує сьогодні – читайте в нашому матеріалі.

Проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР в єдину незалежну державу відбулось на Софійському майдані в Києві. Про важливість цього свята, розповідає 24 канал.

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Цікаві історичні факти про об'єднання УНР і ЗУНР

Передумови та день, коли Україна об'єдналась

17 листопада 1917 року українці почали активно об'єднуватись так і утворилася Українська Народна Республіка . Слідом за цим у Львові утворили Народну Раду , а у 1918 році – ЗУНР .

. Слідом за цим у Львові утворили , а у 1918 році – . Перемовини про об'єднання ініціювали лідери ЗУНР .

. У грудні 1918 року між УНР і ЗУНР був підписаний "Передвступний договір" про злуку у Фастові.



Саме в цьому вагоні був підписаний "Передвступний договір" / Фото rubryka.com

Акт Злуки УНР і ЗУНР в єдину незалежну державу проголосили 22 січня 1919 року в Києві.

Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина, Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка,

– йшлося в акті.

22 січня українці святкують не тільки День соборності, а й Першу Незалежність України.

​Радянська влада на території України

Очікувано, що в роки радянського тоталітарного режиму проголошення незалежності Української Народної Республіки та День Соборності не відзначався. Ці свята влада називала "контрреволюційними" та намагалася стерти з історії.

Перше офіційне святкування Дня соборності

Уперше офіційно День соборності відзначили 22 січня 1939 року в місті Хуст. Це була наймасовіша демонстрація українців. Участь в акції взяли понад 30 тисяч людей.

День соборності в місті Хуст, 1939 рік / Фото zakarpattya.net.ua

"Живий ланцюг", який об'єднав усю Україну

У 1990 році українці організували "живий ланцюг", який з'єднав Київ, Івано-Франківськ та Львів. Дійство починалось від Центрального народного дому, у Франківську, та тягнулося аж до Софійської площі, у Києві.

Відтоді "живий ланцюг" став символом Дня соборності.

Довжина "ланцюга" мала приблизно 700 кілометрів. У ньому взяли участь, за офіційними даними радянської влади, приблизно 450 тисяч людей. За неофіційними оцінками – від 1 до 5 мільйонів.

"Живий ланцюг" від Києва до Львова / Фото bavarianherald, photo-lviv.in.ua, radiosvoboda