День соборності України 2021: цікаві факти та все про свято
Понад 100 років тому, 22 січня 1919 року, урочисто був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Тепер щорічно українці святкують День соборності саме в цей день. Цікаві факти та що це свято символізує сьогодні – читайте в нашому матеріалі.
Проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР в єдину незалежну державу відбулось на Софійському майдані в Києві. Про важливість цього свята, розповідає 24 канал.
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Цікаві історичні факти про об'єднання УНР і ЗУНР
Передумови та день, коли Україна об'єдналась
- 17 листопада 1917 року українці почали активно об'єднуватись так і утворилася Українська Народна Республіка. Слідом за цим у Львові утворили Народну Раду, а у 1918 році – ЗУНР.
- Перемовини про об'єднання ініціювали лідери ЗУНР.
- У грудні 1918 року між УНР і ЗУНР був підписаний "Передвступний договір" про злуку у Фастові.
Саме в цьому вагоні був підписаний "Передвступний договір" / Фото rubryka.com
- Акт Злуки УНР і ЗУНР в єдину незалежну державу проголосили 22 січня 1919 року в Києві.
Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина, Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка,
– йшлося в акті.
- 22 січня українці святкують не тільки День соборності, а й Першу Незалежність України.
Радянська влада на території України
Очікувано, що в роки радянського тоталітарного режиму проголошення незалежності Української Народної Республіки та День Соборності не відзначався. Ці свята влада називала "контрреволюційними" та намагалася стерти з історії.
Перше офіційне святкування Дня соборності
Уперше офіційно День соборності відзначили 22 січня 1939 року в місті Хуст. Це була наймасовіша демонстрація українців. Участь в акції взяли понад 30 тисяч людей.
День соборності в місті Хуст, 1939 рік / Фото zakarpattya.net.ua
"Живий ланцюг", який об'єднав усю Україну
У 1990 році українці організували "живий ланцюг", який з'єднав Київ, Івано-Франківськ та Львів. Дійство починалось від Центрального народного дому, у Франківську, та тягнулося аж до Софійської площі, у Києві.
Відтоді "живий ланцюг" став символом Дня соборності.
"Живий ланцюг" від Києва до Львова / Фото bavarianherald, photo-lviv.in.ua, radiosvoboda
Що означає День соборності?Офіційно День соборності Україні почали відзначати у 1999 році. За наказом Віктора Януковича, День соборності та День свободи були скасовані як окремі святкування.
Але згодом уряд відновив ці свята.
День соборності – це знакове українське свято, що символізує єдність українського народу.
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