Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 16 квітня

Синоптики повідомляють, що 16 квітня в західних, більшості північних та центральних областях пройдуть невеликі дощі. Це зумовить атмосферний фронт, що стане причиною підвищеного атмосферного тиску на решті території України.

На небі цього дня будуть хмари, з-за яких іноді визиратиме сонце. Вітер буде переважно південно-східний, сягатиме 7-12 метрів за секунду.

Уночі прогнозується від 5 до 10 градусів тепла, а на сході та південному сході – від 2 до 7 градусів тепла. Удень стовпчики термометрів показуватимуть +16...+21 градусів, а на Закарпатті – до +24 градусів. У північних областях та на території Вінницької, Черкаської та Одеської областей очікується від 13 до 18 градусів тепла.

Температура повітря в обласних центрах

  • Київ +15;
  • Ужгород +12;
  • Львів +12;
  • Івано-Франківськ +9;
  • Тернопіль +11;
  • Чернівці +10;
  • Хмельницький +12;
  • Луцьк +13;
  • Рівне +13;
  • Житомир +12;
  • Вінниця +12;
  • Одеса +9;
  • Миколаїв +17;
  • Херсон +17;
  • Сімферополь +15;
  • Кропивницький +15;
  • Черкаси +13;
  • Чернігів +13;
  • Суми +16;
  • Полтава +16;
  • Дніпро +17;
  • Запоріжжя +17;
  • Харків +18.

Прогноз погоди на 16 квітняПрогноз погоди на 16 квітня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків погода 20 квітня, на Великдень, буде теплою. У більшості областей опадів поки що не очікується.