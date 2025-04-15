Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 16 квітня
Синоптики повідомляють, що 16 квітня в західних, більшості північних та центральних областях пройдуть невеликі дощі. Це зумовить атмосферний фронт, що стане причиною підвищеного атмосферного тиску на решті території України.
На небі цього дня будуть хмари, з-за яких іноді визиратиме сонце. Вітер буде переважно південно-східний, сягатиме 7-12 метрів за секунду.
Уночі прогнозується від 5 до 10 градусів тепла, а на сході та південному сході – від 2 до 7 градусів тепла. Удень стовпчики термометрів показуватимуть +16...+21 градусів, а на Закарпатті – до +24 градусів. У північних областях та на території Вінницької, Черкаської та Одеської областей очікується від 13 до 18 градусів тепла.
Температура повітря в обласних центрах
- Київ +15;
- Ужгород +12;
- Львів +12;
- Івано-Франківськ +9;
- Тернопіль +11;
- Чернівці +10;
- Хмельницький +12;
- Луцьк +13;
- Рівне +13;
- Житомир +12;
- Вінниця +12;
- Одеса +9;
- Миколаїв +17;
- Херсон +17;
- Сімферополь +15;
- Кропивницький +15;
- Черкаси +13;
- Чернігів +13;
- Суми +16;
- Полтава +16;
- Дніпро +17;
- Запоріжжя +17;
- Харків +18.
Прогноз погоди на 16 квітня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків погода 20 квітня, на Великдень, буде теплою. У більшості областей опадів поки що не очікується.