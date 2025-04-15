Так, чи буде тепло на Великдень і чи можливі дощі, – повідомляє 24 Канал на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.
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Погода на Великдень
За прогнозом Кібальчича, на Великдень погода в Україні буде теплою. У більшості областей жодні опади поки не очікуються.
Лише вдень місцями у Криму та на крайньому Заході можливі невеликі короткочасні дощі й окремі грози.
Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, на Донбасі та у Приазов'ї вдень подекуди пориви, 15 – 20 метрів на секунду.
Вночі +7 – +12 градусів, а вдень може пригріти аж до +19 – +25 градусів.
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Погода на тиждень
- Метеоролог писав, що до кінця другої декади квітня очікується суттєве потепління та практично повна відсутність дощів по всій Україні.
- "У зв'язку із встановленням малорухомого антициклону над Східною Європою, протягом нового тижня погодні умови в більшості областей нашої країни очікуються комфортними", – зазначав Кібальчич.
- Цього тижня температура повітря поступово підвищуватиметься, нічні заморозки відступлять.
- Тільки зрідка можуть спостерігатися короткочасні дощі на Заході та місцями на Півдні в окремі дні.
- У вівторок, 15 квітня, очікується тепла погода по всій Україні. Лише у другій половині дня та ввечері на крайньому Заході пройдуть дощі. Удень +14 – +19 градусів, на Закарпатті та біля узбережжя морів +9 – +14.
- У середу на Заході також очікуються дощі. На решті території без опадів. Вночі +5 – +10, удень +16 – +21. Однак, у Криму, Приазов'ї та на Заході +10 – +15 градусів.
- У четвер, 17 квітня, тільки вдень на крайньому Заході можливі невеликі короткочасні дощі. Вночі в Україні +6 – +11 градусів, удень +18 – +23, у Карпатах +13 – +18.
- У п'ятницю лише вдень у Карпатах та на Прикарпатті пройдуть короткочасні дощі з грозами та градом. Вночі в Україні +6 – +11, удень +19 – +24, але на Одещині, у Криму та Приазов'ї +15 – +20 градусів.
- У суботу, 19 квітня, тільки вдень у Карпатах та на Прикарпатті можливі невеликі короткочасні дощі з грозами. Вночі в Україні +7 – +12, удень +18 – +24 градуси.