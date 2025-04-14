Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Заморозки в Україні

Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що вже цього тижня Україні нарешті відчує справжнє весняне тепло. У більшості регіонів погоду формуватиме поле підвищеного тиску. Через це опади переважно не очікуються, а температура повітря поступово зросте.

Найближчої ночі, 15 квітня, буде +1 – +6 градусів. Однак, подекуди ще прогнозують невеликі "мінуси".

У південних, східних та центральних регіонах на поверхні ґрунту ще можуть бути заморозки, але вже їх інтенсивність менша, – всього 0 – -3 градуси,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

Додала, денні максимуми вже будуть комфортними. Зокрема, +15 – +20 градусів. Прохолодніше лише на узбережжі морів та Закарпатті, – удень +10 – +15 градусів.

Починаючи з середи (16 квітня – 24 Канал) заморозки вже повністю відступатимуть. Температура вночі становитиме +3 – +10 градусів, а денні максимуми взагалі +17 – +22 градуси,

– наголосила Наталія Птуха.

Також синоптикиня розповіла, що наприкінці тижня в західних областях вже очікується подекуди навіть до +25 градусів.

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В яких областях будуть заморозки 15 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, раніше в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Наталія Птуха розповідала, очікується, що загалом температура повітря у квітні буде дещо вищою за норму.

Зокрема, в Укргідрометцентрі прогнозували середню місячну температуру в межах +10 – +13 градусів, у гірських районах +6 – +9, що на 1,5 – 2 градуси вище за норму.

Цікаво, що абсолютний максимум температури, який фіксували за всю історію метеоспостережень у квітні, сягає +26 – +33 градуси, у гірських районах +21 – +22.