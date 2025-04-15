Так, будет ли тепло на Пасху и возможны ли дожди, – сообщает 24 Канал на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.
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Погода на Пасху
По прогнозу Кибальчича, на Пасху погода в Украине будет теплой. В большинстве областей никакие осадки пока не ожидаются.
Лишь днем местами в Крыму и на крайнем Западе возможны небольшие кратковременные дожди и отдельные грозы.
Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, на Донбассе и в Приазовье днем местами порывы, 15 – 20 метров в секунду.
Ночью +7 – +12 градусов, а днем может пригреть до +19 – +25 градусов.
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Погода на неделю
- Метеоролог писал, что до конца второй декады апреля ожидается существенное потепление и практически полное отсутствие дождей по всей Украине.
- "В связи с установлением малоподвижного антициклона над Восточной Европой, в течение новой недели погодные условия в большинстве областей нашей страны ожидаются комфортными", – отмечал Кибальчич.
- На этой неделе температура воздуха постепенно будет повышаться, ночные заморозки отступят.
- Только изредка могут наблюдаться кратковременные дожди на Западе и местами на Юге в отдельные дни.
- Во вторник, 15 апреля, ожидается теплая погода по всей Украине. Лишь во второй половине дня и вечером на крайнем Западе пройдут дожди. Днем +14 – +19 градусов, на Закарпатье и у побережья морей +9 – +14.
- В среду на Западе также ожидаются дожди. На остальной территории без осадков. Ночью +5 – +10, днем +16 – +21. Однако в Крыму, Приазовье и на Западе +10 – +15 градусов.
- В четверг, 17 апреля, только днем на крайнем Западе возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью в Украине +6 – +11 градусов, днем +18 – +23, в Карпатах +13 – +18.
- В пятницу только днем в Карпатах и на Прикарпатье пройдут кратковременные дожди с грозами и градом. Ночью в Украине +6 – +11, днем +19 – +24, но в Одесской области, в Крыму и Приазовье +15 – +20 градусов.
- В субботу, 19 апреля, только днем в Карпатах и на Прикарпатье возможны небольшие кратковременные дожди с грозами. Ночью в Украине +7 – +12, днем +18 – +24 градуса.