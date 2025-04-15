Так, будет ли тепло на Пасху и возможны ли дожди, – сообщает 24 Канал на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

Узнайте также Когда в Украине наконец отступят заморозки

Погода на Пасху

По прогнозу Кибальчича, на Пасху погода в Украине будет теплой. В большинстве областей никакие осадки пока не ожидаются.

Лишь днем местами в Крыму и на крайнем Западе возможны небольшие кратковременные дожди и отдельные грозы.

Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, на Донбассе и в Приазовье днем местами порывы, 15 – 20 метров в секунду.

Ночью +7 – +12 градусов, а днем может пригреть до +19 – +25 градусов.

Смотрите также Небольшие дожди в части областей и тепло до +20: погода в Украине на 15 апреля

Погода на неделю