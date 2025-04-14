Какой будет погода на этой неделе, – сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода в Украине

По прогнозу Кибальчича, до конца второй декады апреля ожидается существенное потепление и практически полное отсутствие дождей по всей Украине.

Метеоролог объяснил, что из-за установления малоподвижного антициклона над Восточной Европой, в течение недели погода в большинстве областей будет комфортная погода.

Температура воздуха постепенно будет повышаться, ночные заморозки отступят, а небо ожидается малооблачным. Лишь изредка кратковременные дожди могут наблюдаться в западной части и местами на юге Украины в отдельные дни,

– отметил Кибальчич.

В понедельник, 14 апреля, по всей Украине без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер южный, 7 – 12 метров на секунду, на Левобережье переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду.

Ночью +1 – +6 градусов, местами на поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки 0 – -3 градуса. Днем воздух уже прогреется до +13 – +18 градусов.

Во вторник, 15 апреля, тепло по всей Украине, преимущественно без осадков. Только во второй половине дня и вечером на крайнем Западе дожди.

Ветер южный/юго-восточный, 5 – 12 метров на секунду, днем на Западе местами порывы, 15 – 20 метров на секунду. Ночью +4 – +9, на Юго-Западе местами заморозки 0 – -2 градуса. Днем +14 – +19, однако, на Закарпатье и у побережья морей +9 – +14 градусов.

В среду, 16 апреля, облачная и дождливая погода ожидается в западных областях. На остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 3 – 8 метров на секунду, на Западе южный, 7 – 12 метров на секунду.

Ночью уже +5 – +10 градусов, днем +16 – +21. Только в Крыму, Приазовье и на Западе +10 – +15 градусов.

В четверг, 17 апреля, на большей части территории Украины будет господствовать поле высокого давления. Поэтому осадки не ожидаются. Разве что днем на крайнем Западе возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер южный/юго-восточный, 5 – 12 метров в секунду. Ночью +6 – +11, днем +18 – +23, в Карпатах +13 – +18 градусов.

В пятницу, 18 апреля, по прогнозу Кибальчича, продолжится период устойчивой и спокойной погоды. Никаких осадков. Только днем в Карпатах и на Прикарпатье пройдут кратковременные дожди в сопровождении гроз и града.

Ветер восточного и юго-восточного направления, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +6 – +11 градусов. Днем +19 – +24, Одесской области, в Крыму и Приазовье +15 – +20 градусов.

В субботу, 19 апреля, без осадков. Только днем в Карпатах и на Прикарпатье небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер восточного и юго-восточного направления, 5 – 12 метров в секунду. Ночью +7 – +12, днем +18 – +24 градуса.

В воскресенье, 20 апреля, ожидается теплая погода, преимущественно без осадков в большинстве регионов Украины. Только днем местами в Крыму и на крайнем Западе возможны небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы.

Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, на Донбассе и в Приазовье днем местами порывы, 15 – 20 метров в секунду. Ночью +7 – +12 градусов, днем уже +19 – +25 градусов.