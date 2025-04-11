Людей предостерегают от походов в горы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Карпаты накрыли метели
Сейчас в районе Черногорского массива наблюдаются сложные погодные условия – снег, сильная метель.
По состоянию на 8:10 на горе Поп Иван было облачно, туман, ветер западный со скоростью 13 – 15 метров в секунду, температура воздуха -13.
Видимость минимальная, снегопад продолжается до сих пор.
Просьба к туристам не выходить в горы, на горные маршруты до улучшения погоды,
– отмечают спасатели.
К слову, ситуация на соседнем Прикарпатье по сравнению с предыдущими днями также сложная. Снега там выпало примерно 5 – 7 сантиметров.
К слову, уже в субботу, 12 апреля, постепенно в Украину будет возвращаться весенняя погода. На следующей неделе прогнозируют от +13 до +17 градусов.