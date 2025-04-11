Людей предостерегают от походов в горы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Карпаты накрыли метели

Сейчас в районе Черногорского массива наблюдаются сложные погодные условия – снег, сильная метель.

По состоянию на 8:10 на горе Поп Иван было облачно, туман, ветер западный со скоростью 13 – 15 метров в секунду, температура воздуха -13.

Видимость минимальная, снегопад продолжается до сих пор.

Просьба к туристам не выходить в горы, на горные маршруты до улучшения погоды,

– отмечают спасатели.

К слову, ситуация на соседнем Прикарпатье по сравнению с предыдущими днями также сложная. Снега там выпало примерно 5 – 7 сантиметров.