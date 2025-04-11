Когда будет потепление, – сообщает 24 Канал со ссылкой на представительницу Укргидрометцентра Наталью Птуху в эфире телемарафона.

Смотрите также Карпаты засыпает снегом: местами переметы уже достигли до 1 метра

Потепление в Украине

Синоптик отметила, что уже в субботу в западных областях будут более высокие температурные показатели. В воскресенье большая часть территории Украины почувствует, что весенняя погода возвращается.

Также постепенно на выходных будут прекращаться осадки. Ведь несколько повысится атмосферное давление.

Следующая неделя уже обещает быть с весенними, довольно-таки классическими, комфортными температурами. В большинстве регионов это от +13 до +17 градусов уже может прогреться приземный слой воздуха, начиная уже со вторника,

– отметила Наталья Птуха.

Читайте также Какой будет погода на Пасху 2025 года

Потепление в Украине / Скриншот с Укргидрометцентра

Прогноз погоды на трое суток

В Укргидрометцентре прогнозировали, что в пятницу, 11 апреля в Украине, кроме северных и Винницкой областей, будет идти мокрый снег, днем местами с дождем. В Херсонской, Николаевской в Кировоградской областях ночью и утром значительный мокрый снег и налипание мокрого снега.

В субботу на Юге и Востоке, ночью и на Западе небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.

Ночью на большей части территории заморозки в воздухе 0 – -5 градусов, днем 11 апреля +1 – +7 градусов, а 12 апреля +5 – +11 градусов.

В воскресенье в Украине уже без осадков. Ночью +1 – +6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0 – -3 градуса, днем +10 – +15, в западных областях даже до +18 градусов.

Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 12 метров в секунду, 11 апреля в южных, местами центральных областях порывы 15 – 20 метров в секунду.

Добавим, ранее в интервью 24 Каналу синоптик Наталья Птуха рассказывала, что потепление в Украине ожидается с 14 апреля.