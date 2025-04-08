Какой же может быть погода на Пасху в этом году, – в интервью 24 Каналу ответила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода на Пасху

Наталья Птуха отметила, пока синоптики не прогнозируют. Сейчас все сконцентрированы на похолодании.

Добавила, реально до 20 числа даже тенденций еще нет. Впрочем, потепление в пасхальную неделю все же возможно.

"Надеемся, что как раз-таки после 14 апреля уже будет какая-то определенная перестройка. И тогда температура хотя бы немножко уже повысится. Будем рассчитывать на это, но, конечно, всегда мониторить и уточнять", – подчеркнула представительница Укргидрометцентра.

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Кстати, ожидается, что на Вербное воскресенье в Украине будет холодно. Синоптики прогнозировали, что холодная погода будет удерживаться практически всю неделю, включительно с 13 апреля.

