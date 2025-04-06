Когда снова придет потепление и будет ли оно резким, – в интервью 24 Каналу ответила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда будет потепление

Синоптики предупреждали, что уже в первые выходные апреля в Украине будет ощутимое похолодание. Наталья Птуха отметила, что будет поступать холодный воздух арктического происхождения с северных направлений. Это приведет к образованию активного циклона. Он обусловит осложнение погодных условий и похолодание.

В воскресенье в западных, Житомирской и Винницкой областях уже мокрый снег. Ночью заморозки интенсивностью 0 – -3 градуса. Днем температура воздуха будет достигать всего +1 – +4.

Ожидается, что уже 7 апреля практически во всех регионах может быть небольшой снег. Ночью заморозки в воздухе 0 – -5 градусов. Днем всего +1 – +4 градуса.

На Востоке и Юго-Востоке также снижение температуры. Там небольшие дожди, в течение суток уже +3 – +8 градусов.

8 – 9 апреля также сохранится холодная погода. Ночью остаются заморозки 0 – -5 градусов, в Карпатах даже -4 – -9 градусов. Днем +1 – +7 градусов практически во всех областях.

Во вторник без существенных осадков. В среду мокрый снег еще может пролетать, однако, уже интенсивность осадков и их площадь охвата будет меньше. На Юге мокрый снег с дождем, а на Юго-Востоке – без существенных осадков.

С 10 апреля, в принципе, пока что каких-то резких повышений температуры не видно. Иногда небольшой мокрый снег и дождь может быть,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Добавила, ночью заморозки сохраняются, – 0 – -5 градусов. Днем +1 – +8 градусов. А 12 и 14 апреля немного теплее будет разве что на Юге, – +7 – +13 градусов.

Синоптик подытожила, всю неделю будет холодной, начиная с этого воскресенья и практически до следующей включительно.

Прекращение осадков и повышение температуры, предварительно, ожидается с 14 апреля. Наталья Птуха ответила, возможны ли резкие перепады температуры снова до +20 градусов и более.

Пока озвучивать какие-то практические значения я не могу, потому что даже в обзорной синоптической перспективе на 5 – 10 суток, то есть до 14 апреля, точно нет. В дальнейшем, конечно, вероятность есть,

– сказала представительница Укргидрометцентра.

Объяснила, в апреле температурные показатели, если говорить об абсолютных максимумах, могут быть намного выше. В истории даже до +30 градусов было зафиксировано. Впрочем, как именно будет в этом году, – пока невозможно сказать.

Надеемся, что как раз таки после 14 апреля уже будет какая-то определенная перестройка. И тогда температура хотя бы немножко уже повысится. Будем рассчитывать на это, но, конечно, всегда мониторить и уточнять,

– подчеркнула Наталья Птуха.

К слову, абсолютный минимум температуры, который фиксировали в апреле в Украине за всю историю метеонаблюдений, достигает -6 – -16 градусов. В Карпатах, Черниговской, Сумской и Харьковской областях -17 – -22. На Львовщине и крайнем Юге местами -3 – -5 градусов.

Абсолютный максимум составляет +26 – +33 градуса. В горных районах +21 – +22 градуса.