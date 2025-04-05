Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Наталья Птуха – представительница Укргидрометцентра.

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Снег в Украине

Синоптик отметила, похолодание будет резким и ощутимым. Заметила, что в течение выходных и понедельника в погодных процессах над Украиной будут происходить значительные изменения.

Будет поступать холодный воздух арктического происхождения с северных направлений. Это приведет к образованию активного циклона, который обусловит осложнение погодных условий и похолодание.

В субботу днем в большинстве областей пройдут дожди, а в воскресенье они уже будут с переходом в мокрый снег. В ночь на 6 апреля температура уже снизится до заморозков.

Значительное похолодание начнется в воскресенье. По прогнозу синоптиков, холодная погода будет удерживаться практически всю неделю.

С 7 апреля уже практически во всех регионах может быть небольшой снег. Ночью заморозки в воздухе 0 – -5 градусов. Днем всего +1 – +4 градуса. На Востоке и Юго-Востоке также снижение температуры. Там ожидаются небольшие дожди и в течение суток уже +3 – +8 градусов.

В то же время синоптик отметила, пока сильные осадки не ожидаются. Все в умеренных пределах. Кое-где возможно кратковременное локальное образование снежного покрова.

В западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской может быть временное образование снежного покрова. Его высота от 3 и местами до 10 сантиметров, но это не означает, что везде так будет. Где-то локально, конечно, может образоваться,

– сказала Наталья Птуха.

Добавила, ночные температуры ниже 0 градусов, поэтому снег может задерживаться на поверхностях. Конечно, на дорогах этих регионов возможна гололедица. Водителям надо быть максимально внимательными и осторожными.

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Обратите внимание! Полное интервью с синоптиком о погоде в апреле, – возможны ли еще сильные морозы, когда прекратятся осадки и придет потепление, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.