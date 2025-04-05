Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Похолодание в Украине

Синоптик отметила, что похолодание будет резким. Объяснила, что в течение выходных и понедельника в погодных процессах над Украиной будут происходить значительные изменения. К нам будет поступать холодный воздух арктического происхождения с северных направлений. Это приведет к образованию активного циклона. Он обусловит осложнение погодных условий и похолодание.

В субботу в большинстве областей дожди, а в воскресенье уже с переходом в мокрый снег.

Минимальная температура ночью 5 апреля в пределах небольших плюсов, но 6 числа уже снижение до заморозков. Днем субботы, кроме западных областей, еще достаточно тепло, а вот в воскресенье значительное похолодание. И 7 – 8 апреля, в принципе, практически всю неделю холодная погода будет удерживаться,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Добавила, 5 апреля ночью еще +2 – +8 градусов, днем +10 – +18. В западных областях уже снижение температуры, в частности, +4 – +10 градусов.

6 числа в западных областях, Житомирской и Винницкой областях уже мокрый снег и снижение ночной температуры в этих регионах до заморозков интенсивностью 0 – -3 градуса. Днем всего +1 – +4,

– отметила синоптик.

На остальной территории 6 апреля ожидается дождь и мокрый снег. Температура ночью и днем уже почти одинаковая, – +1 – +8 градусов. Теплее только на Юге и Востоке, – днем еще до +9 – +15 градусов.

А вот 7 апреля уже практически во всех регионах может быть небольшой снег. Ночью заморозки в воздухе 0 – -5 градусов. Днем всего +1 – +4. На Востоке и Юго-Востоке также снижение температуры. Там небольшие дожди и в течение суток уже +3 – +8 градусов,

– рассказала представительница Укргидрометцентра.

Кстати, 8 – 9 апреля также сохранится холодная погода. Ночью заморозки 0 – -5 градусов, однако, в Карпатах даже -4 – -9 градусов. Днем +1 – +7 градусов практически во всех областях.

Во вторник без существенных осадков. В среду еще может пролетать мокрый снег. Впрочем, интенсивность осадков и их площадь охвата уже будет меньше, отметила Птуха. На Юге мокрый снег с дождем, на Юго-Востоке – без существенных осадков.

С 10 апреля, в принципе, пока резких повышений температуры не видно. Временами небольшой мокрый снег и дождь может быть,

– отметила синоптик.

Добавила, ночью сохраняются заморозки интенсивностью 0 – -5 градусов. Днем +1 – +8 градусов, а 12 и 14 апреля немного теплее будет разве что на Юге, – +7 – +13 градусов.

Обратите внимание! Полное интервью с Натальей Птухой о погоде в апреле, – возможны ли еще сильные морозы, когда придет потепление и чего ждать на Пасху, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.