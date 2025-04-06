Коли знову прийде потепління й чи буде воно різким, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Коли буде потепління

Синоптики попереджали, що вже в перші вихідні квітня в Україні буде відчутне похолодання. Наталія Птуха зазначила, що надходитиме холодне повітря арктичного походження з північних напрямків. Це призведе до утворення активного циклону. Він зумовить ускладнення погодних умов і похолодання.

У неділю в західних, Житомирській і Вінницькій областях уже мокрий сніг. Вночі заморозки інтенсивністю 0 – -3 градуси. Удень температура повітря сягатиме всього +1 – +4.

Очікується, що вже 7 квітня практично у всіх регіонах може бути невеликий сніг. Уночі заморозки в повітрі 0 – -5 градусів. Удень всього +1 – +4 градуси.

На Сході й Південному Сході також зниження температури. Там невеликі дощі, упродовж доби вже +3 – +8 градусів.

8 – 9 квітня також утримається холодна погода. Вночі залишаються заморозки 0 – -5 градусів, у Карпатах навіть -4 – -9 градусів. Вдень +1 – +7 градусів практично у всіх областях.

У вівторок без істотних опадів. У середу мокрий сніг ще може пролітати, однак, вже інтенсивність опадів і їх площа охоплення буде меншою. На Півдні мокрий сніг з дощем, а на Південному Сході – без істотних опадів.

З 10 квітня, у принципі, поки що якихось різких підвищень температури не видно. Часом невеликий мокрий сніг і дощ може бути,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

Додала, уночі заморозки зберігаються, – 0 – -5 градусів. Удень +1 – +8 градусів. А 12 і 14 квітня трохи тепліше буде хіба що на Півдні, – +7 – +13 градусів.

Синоптикиня підсумувала, увесь тиждень буде холодним, починаючи з цієї неділі та практично до наступної включно.

Припинення опадів і підвищення температури, попередньо, очікується з 14 квітня. Наталія Птуха відповіла, чи можливі різкі перепади температури знову до +20 градусів і більше.

Поки озвучувати якісь практичні значення я не можу, тому що навіть в оглядовій синоптичній перспективі на 5 – 10 діб, тобто до 14 квітня, точно ні. Надалі, звичайно, ймовірність є,

– сказала представниця Укргідрометцентру.

Пояснила, у квітні температурні показники, якщо говорити про абсолютні максимуми, можуть бути набагато вищими. В історії навіть до +30 градусів було зафіксовано. Втім, як саме буде цього року, – поки неможливо сказати.

Сподіваємося, що якраз-таки після 14 квітня вже буде якась певна перебудова. І тоді температура хоча б трошки вже підвищиться. Будемо розраховувати на це, але, звичайно, завжди моніторити й уточнювати,

– підкреслила Наталія Птуха.

До слова, абсолютний мінімум температури, який фіксували у квітні в Україні за всю історію метеоспостережень, сягає -6 – -16 градусів. У Карпатах, Чернігівській, Сумській і Харківській областях -17 – -22. На Львівщині й крайньому Півдні місцями -3 – -5 градусів.

Абсолютний максимум становить +26 – +33 градуси. У гірських районах +21 – +22 градуси.