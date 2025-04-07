Когда же прекратятся осадки, – в интервью 24 Каналу ответила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Снег в Украине

Наталья Птуха рассказывала, что 7 апреля уже практически во всех регионах возможен небольшой снег. Ночью заморозки в воздухе 0 – -5 градусов. Днем всего +1 – +4 градуса. На Востоке и Юго-Востоке также снижение температуры, – там небольшие дожди и в течение суток уже +3 – +8 градусов.

Холодная погода также сохранится 8 – 9 апреля. Ночью будут заморозки. Интенсивность 0 – -5 градусов остается, однако, в Карпатах даже -4 – -9 градусов. А в дневные часы +1 – +7 градусов практически во всех областях.

Кстати, во вторник без существенных осадков. В среду мокрый снег еще может пролетать. Однако, интенсивность осадков и их площадь охвата уже будет меньшей. На Юге прогнозируют мокрый снег с дождем, а на Юго-Востоке – без существенных осадков.

Пока резких повышений температуры не видно. В четверг, 10 апреля, временами небольшой мокрый снег и дождь может быть. В целом вся неделя будет холодной, включительно до воскресенья, 13 апреля.

Наталья Птуха также рассказывала, что в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской областях возможно временное образование снежного покрова высотой местами до 10 сантиметров. Однако, это не означает, что везде так будет, подчеркнула синоптик. Добавила, где-то локально, конечно, может образоваться.

Прекращение осадков ожидаем уже с 14 апреля,

– сказала представительница Укргидрометцентра.

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Кстати, синоптик объяснила, какая причина резкого похолодания с заморозками и снегом в апреле. Также ответила, когда снова придет потепление.