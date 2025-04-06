И возможны ли сильные снегопады, – в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Смотрите также Зима посреди апреля: снег накрыл Львов, Одессу и еще много городов Украины – сказочные кадры

Снег в Украине

Синоптик рассказывала, что на выходных и в понедельник в погодных процессах над Украиной будут происходить значительные изменения. Будет поступать холодный воздух арктического происхождения с северных направлений. Это приведет к образованию активного циклона, что обусловит осложнение погодных условий и похолодание.

В западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской может быть временное образование снежного покрова. Его высота от 3 и местами до 10 сантиметров, но это не означает, что везде так будет. Где-то локально, конечно, может образоваться,

– отмечала Наталья Птуха.

Добавила, ночные температуры ниже 0 градусов, поэтому снег может задерживаться на поверхностях. Конечно, на дорогах этих регионов возможна гололедица. Поэтому водителям надо быть максимально внимательными и осторожными.

Впрочем, сильный снег в Украине пока не прогнозируют. Осадки будут в умеренных пределах, подчеркнула синоптик.