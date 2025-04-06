Та чи можливі сильні снігопади, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Сніг в Україні

Синоптикиня розповідала, що на вихідних і в понеділок у погодних процесах над Україною будуть відбуватися значні зміни. Надходитиме холодне повітря арктичного походження з північних напрямків. Це призведе до утворення активного циклону, що зумовить ускладнення погодних умов і похолодання.

У західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській може бути тимчасове утворення снігового покриву. Його висота від 3 і подекуди до 10 сантиметрів, але це не означає, що всюди так буде. Десь локально, звичайно, може утворитися,

– зазначала Наталія Птуха.

Додала, нічні температури нижчі 0 градусів, тому сніг може затримуватися на поверхнях. Звичайно, на дорогах цих регіонів можлива ожеледиця. Тож водіям треба бути максимально уважними й обережними.

Втім, сильний сніг в Україні поки не прогнозують. Опади будуть у помірних межах, наголосила синоптикиня.