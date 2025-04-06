Какова причина резкого похолодания в апреле, – в интервью 24 Каналу объяснила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Почему в Украине резкое похолодание

Синоптики предупреждали, что похолодание будет резким и ощутимым. Потому что в течение выходных и понедельника, 7 апреля, в погодных процессах над Украиной будут происходить значительные изменения. К нам будет поступать холодный воздух арктического происхождения с северных направлений. Это приведет к образованию активного циклона. Он обусловит осложнение погодных условий и похолодание.

Наталья Птуха отметила, можно сказать, что резкое снижение температуры в апреле, – это компенсация за аномально теплую зиму и начало весны. В то же время отметила, чем-то чрезвычайно аномальным назвать такое похолодание нельзя.

Объяснила, что в архивах все указано и, например, даже начиная с условно последних 30 лет, – климатический период с 1991 до 2021 – 2022 годов, – были первые декады апреля и с морозами, и со снежным покровом.

В частности, в 1997, 2002, 2003, 2015, 2019, 2021 годах в первых декадах апреля температура воздуха снижалась до отрицательных значений. Кое-где в разных регионах мог образовываться снежный покров.

Поэтому это не является чем-то слишком аномальным. Но на фоне того, что у нас март был очень теплый, практически самый теплый за всю историю наблюдений в некоторых регионах, и началась вегетация растений достаточно рано, поэтому сейчас вот такое снижение температуры, особенно для плодовых деревьев, конечно, будет очень негативным,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Узнайте уже сейчас Когда будет потепление в Украине

Интересно! Абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в апреле за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает -6 – -16 градусов. В Карпатах, Черниговской, Сумской и Харьковской областях – -17 – -22 градуса. На Львовщине и крайнем Юге местами -3 – -5 градусов.