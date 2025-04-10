Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на горных спасателей Прикарпатья.

Смотрите также Заснеженный апрель: в сети показали третий день снега и метели в Украине

Снег в Карпатах

По состоянию на 07:40 10 апреля на горе Поп Иван облачно, туман, поэтому видимость минимальная. Ветер западный, северо-западный 10 – 12 метров в секунду. Температура воздуха достигает -10 градусов. Также идет снег.

Всего в течение суток выпало около 20 сантиментов снега. Кое-где переметы уже достигают до одного метра.

Читайте также Заморозки и снег в апреле: синоптик объяснила, какая причина резкого похолодания в Украине

Снег в Карпатах / Фото ГСЧС Ивано-Франковской области

Кстати, накануне спасатели также показали кадры заснеженных Карпат посреди весны.

Обратите внимание! Воздержитесь от выходов в горы до стабилизации погоды. Порывы ветра и метели могут представлять смертельную опасность, а ограниченная видимость затрудняет ориентацию даже опытных туристов, подчеркнули в ГСЧС.