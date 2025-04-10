Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.

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Сніг у Карпатах

Станом на 07:40 10 квітня на горі Піп Іван хмарно, туман, тож видимість мінімальна. Вітер західний, північно-західній 10 – 12 метрів на секунду. Температура повітря сягає -10 градусів. Також йде сніг.

Загалом протягом доби випало близько 20 сантиментів снігу. Подекуди перемети вже сягають до одного метра.

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Сніг у Карпатах / Фото ДСНС Івано-Франківщини

До речі, напередодні рятувальники також показали кадри засніжених Карпат посеред весни.

Зверніть увагу! Утримайтеся від виходів у гори до стабілізації погоди. Пориви вітру й хуртовини можуть становити смертельну небезпеку, а обмежена видимість ускладнює орієнтацію навіть досвідчених туристів, наголошували у ДСНС.