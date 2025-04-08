Подекуди уже паралізовано рух. Яка погода у різних областях України, зібрав інформацію 24 Канал.

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Україну знову засипає снігом

Негода вирує на Львівщині. Ще вранці стало відомо про ускладнення на дорогах.

"На Східницькому перевалі через погодні умови та нерозчищену дорогу паралізовано рух. Там застрягла вантажівка", – написав депутат Ігор Зінкевич.

Ситуація на дорогах Львівщини / Фото Ігоря Зінкевича

Видимість у місті погана.

Сніг у Львові: дивіться відео

Щоправда, час від часу у місті з'являється сонце, але згодом небо вкривається важкими сніговими хмарами.

Погода у Львові / Фото Наталі Боднар, 24 Канал

Окрім того, синоптики попередили про погіршення погоди у Львові та області на 9 – 11 квітня. Подекуди очікуються заморозки 5 – 10 градусів нижче нуля.

Оголошено 3 рівень небезпечності – червоний.

Сніжний квітень у Львові: дивіться відео

Сніг дістався й Києва. У місті також повідомляють про погану видимість.

Сніг у Києві: дивіться відео

Сніжна погода у вівторок також на Прикарпатті.

Сніг на Прикарпатті / Фото Вероніки Гавриленко, 24 Канал

У регіоні падає лапатий сніг та дме сильний вітер. Морозу, до слова, немає.

Погода на Прикарпатті: дивіться відео

Сніжить в Івано-Франківську / Фото Руслана Марцінківа

Закарпаття також засипає снігом. Туристи, що приїхали милуватися сакурами та магноліями, натомість фотографують дерева у снігу.

На жаль, квіти на них мороз уже знищив.

Сніжна погода також завітала на Хмельниччину та Полтавщину.

Мешканці Полтавської області показали у мережі поля, вкриті снігом.

Така ж ситуація у Хмельницькій області. На дорогах погана видимість – будьте обережні.