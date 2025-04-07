Сьогодні, 7 квітня, температура повітря на вершині – мінус 18° за Цельсієм, там досі сніжить. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

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Яка погода в Карпатах

Рятувальники Івано-Франківщини показали ситуацію на вершині гори Піп Іван. Окрім хуртовин, там фіксують сильні пориви вітру та обмежену видимість.

У Карпатах випало 30 сантиметрів снігу: дивіться відео

Увага! У зв’язку з різким погіршенням погодних умов у високогір’ї у ДСНС закликають утриматися від виходів у гори до стабілізації погоди. Там нагадують – пориви вітру та хуртовини можуть становити смертельну небезпеку, а обмежена видимість ускладнює орієнтацію навіть досвідчених туристів.

До слова, у засніженому високогір'ї Карпат заблукав турист, яки вийшов з селища Ворохта в напрямку гори Піп Іван. До пошуково-рятувальних робіт залучили 5 працівників ДСНС, 2 одиниці техніки та квадроцикл. Киянина знайшли у стані загального переохолодження з обмороженням рук.

Рятувальники знайшли заблукалого туриста: дивіться фото

До слова, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що холодним в Україні буде весь тиждень – до неділі, 13 квітня. У західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській областях можливе тимчасове утворення снігового покриву висотою подекуди до 10 сантиметрів. Припинення опадів очікують у понеділок, 14 квітня.