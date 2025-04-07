Сегодня, 7 апреля, температура воздуха на вершине – минус 18° по Цельсию, там до сих пор снежит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

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Какая погода в Карпатах

Спасатели Ивано-Франковской области показали ситуацию на вершине горы Поп Иван. Кроме метелей, там фиксируют сильные порывы ветра и ограниченную видимость.

В Карпатах выпало 30 сантиметров снега: смотрите видео

Внимание! В связи с резким ухудшением погодных условий в высокогорье в ГСЧС призывают воздержаться от выходов в горы до стабилизации погоды. Там напоминают – порывы ветра и метели могут представлять смертельную опасность, а ограниченная видимость затрудняет ориентацию даже опытных туристов.

К слову, в заснеженном высокогорье Карпат заблудился турист, который вышел из поселка Ворохта в направлении горы Поп Иван. К поисково-спасательным работам привлекли 5 работников ГСЧС, 2 единицы техники и квадроцикл. Киевлянина нашли в состоянии общего переохлаждения с обморожением рук.

Спасатели нашли заблудившегося туриста: смотрите фото

К слову, представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что холодным в Украине будет вся неделя – до воскресенья, 13 апреля. В западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской областях возможно временное образование снежного покрова высотой местами до 10 сантиметров. Прекращение осадков ожидается в понедельник, 14 апреля.