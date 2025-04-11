Коли буде потепління, – повідомляє 24 Канал з посиланням на представницю Укргідрометцентру Наталію Птуху в ефірі телемарафону.

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Потепління в Україні

Синоптикиня зазначила, що вже в суботу в західних областях будуть вищі температурні показники. У неділю більша частина території України відчує, що весняна погода повертається.

Також поступово на вихідних будуть припинятися опади. Адже дещо підвищиться атмосферний тиск.

Наступний тиждень уже обіцяє бути з весняними, досить-таки класичними, комфортними температурами. У більшості регіонів це від +13 до +17 градусів уже може прогрітися приземний шар повітря, починаючи вже з вівторка,

– зазначила Наталія Птуха.

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Потепління в Україні / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогноз погоди на три доби

В Укргідрометцентрі прогнозували, що у п'ятницю, 11 квітня в Україні, крім північних і Вінницької областей, йтиме мокрий сніг, удень місцями з дощем. У Херсонській, Миколаївській у Кіровоградській областях вночі та вранці значний мокрий сніг і налипання мокрого снігу.

У суботу на Півдні та Сході, вночі й на Заході невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

Вночі на більшій частині території заморозки в повітрі 0 – -5 градусів, удень 11 квітня +1 – +7 градусів, а 12 квітня +5 – +11 градусів.

У неділю в Україні вже без опадів. Уночі +1 – +6 градусів, на поверхні ґрунту заморозки 0 – -3 градуси, удень +10 – +15, у західних областях навіть до +18 градусів.

Вітер переважно північно-західний, 5 – 12 метрів на секунду, 11 квітня у південних, подекуди центральних областях пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Додамо, раніше в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Наталія Птуха розповідала, що потепління в Україні очікується з 14 квітня.