Людей застерігають від походів у гори. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Карпати накрили хуртовини

Наразі у районі Чорногірського масиву спостерігаються складні погодні умови – сніг, сильна хуртовина.

Станом на 8:10 на горі Піп Іван було хмарно, туман, вітер західний зі швидкістю 13 – 15 метрів за секунду, температура повітря -13.

Видимість мінімальна, снігопад триває досі.

Прохання до туристів не виходити в гори, на гірські маршрути до покращення погоди,

– наголошують рятувальники.

До слова, ситуація на сусідньому Прикарпатті порівняно із попередніми днями також складна. Снігу там випало приблизно 5 – 7 сантиметрів.