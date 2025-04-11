Українці відгукнулися на сніг у квітні жартами. У соцмережах пишуть We wish you a Merry Paska і пропонують прикрашати ялинку писанками.
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Які наслідки снігопаду в Україні 11 квітня
Синоптики обіцяють, що досить скоро непрохана зима відступить. Ну а поки з різних областей повідомляють про наслідки негоди.
На Півдні стоїть траса, громадський транспорт ходить із затримками
Траса Одеса – Миколаїв зупинилася через сильну заметіль. Користувачі мережі скаржаться, що через негоду злітають у кювет – все як узимку. Сніг налипає на вікна, а через хурделицю погано видно дорогу. Стоять і легкові авто, і вантажівки.
Траса Одеса – Миколаїв: дивіться відео (обережно, лайка!)
А на Французькому бульварі через сильний вітер дерева впали на трамвайну колію. Рух трамваїв незабаром відновили.
Фото з Херсона демонструють квітучі дерева та кущі в снігу. А в парках царює зимова казка.
Херсон у снігу 11 квітня 2025 / Фото Суспільне
Утім, в ОВА закликають водіїв не виїжджати без потреби, адже на дорогах області – ожеледиця. Пішоходів за можливості просять залишатися вдома. Всі комунальні служби працюють у посиленому режимі.
Засніжені дороги Херсонщини: дивіться відео
Жителі Миколаєва сфотографували разючу завірюху.
Зима у квітні в Миколаєві / Фото Суспільне
Рух тролейбусів та трамваїв у Миколаєві здійснюється з затримкою. Водіїв на літній гумі просять не виїжджати, щоб не спричинити ДТП. Дороги обробляють протиожеледними реагентами, чистять тротуари та зупинки.
Комунальники чистять дороги в Миколаєві: дивіться відео
На Полтавщині – обірвані дроти
Є наслідки негоди і в інших областях. На Полтавщині через сніг і вітер сталося аварійне відключення електроенергії у 12 населених пунктах Миргородської та Лохвицької громад. Без світла залишилися 1505 побутових та 155 юридичних абонентів. Фахівці вже працюють.
Сніг є і на Заході
На Прикарпатті він укрив смородину та персики. Зимова ковдра сягає 5 – 7 сантиметрів, опади налипають, уночі був мороз. Утім, до обіду сніг має розтанути.
Плодові дерева та кущі під снігом / Фото 24 Каналу з Прикарпаття
Птахи співають попри все: дивіться відео
А на Закарпатті засніжило сакури.
Сакури в снігу в Мукачеві: дивіться відео
У Карпатах традиційно найхолодніше. На горі Піп Іван сніжить. Там -13 градусів і мінімальна видимість через туман.
Зима у квітні / Фото 24 Каналу зі Львова
Експерти Української кліматичної мережі пояснили, чому навесні сталося таке різке похолодання.