Українці відгукнулися на сніг у квітні жартами. У соцмережах пишуть We wish you a Merry Paska і пропонують прикрашати ялинку писанками.

Які наслідки снігопаду в Україні 11 квітня

Синоптики обіцяють, що досить скоро непрохана зима відступить. Ну а поки з різних областей повідомляють про наслідки негоди.

На Півдні стоїть траса, громадський транспорт ходить із затримками

Траса Одеса – Миколаїв зупинилася через сильну заметіль. Користувачі мережі скаржаться, що через негоду злітають у кювет – все як узимку. Сніг налипає на вікна, а через хурделицю погано видно дорогу. Стоять і легкові авто, і вантажівки.

А на Французькому бульварі через сильний вітер дерева впали на трамвайну колію. Рух трамваїв незабаром відновили.

Фото з Херсона демонструють квітучі дерева та кущі в снігу. А в парках царює зимова казка.

Херсон у снігу 11 квітня 2025 / Фото Суспільне

Утім, в ОВА закликають водіїв не виїжджати без потреби, адже на дорогах області – ожеледиця. Пішоходів за можливості просять залишатися вдома. Всі комунальні служби працюють у посиленому режимі.

Жителі Миколаєва сфотографували разючу завірюху.

Зима у квітні в Миколаєві / Фото Суспільне

Рух тролейбусів та трамваїв у Миколаєві здійснюється з затримкою. Водіїв на літній гумі просять не виїжджати, щоб не спричинити ДТП. Дороги обробляють протиожеледними реагентами, чистять тротуари та зупинки.

На Полтавщині – обірвані дроти

Є наслідки негоди і в інших областях. На Полтавщині через сніг і вітер сталося аварійне відключення електроенергії у 12 населених пунктах Миргородської та Лохвицької громад. Без світла залишилися 1505 побутових та 155 юридичних абонентів. Фахівці вже працюють.

Сніг є і на Заході

На Прикарпатті він укрив смородину та персики. Зимова ковдра сягає 5 – 7 сантиметрів, опади налипають, уночі був мороз. Утім, до обіду сніг має розтанути.

Плодові дерева та кущі під снігом / Фото 24 Каналу з Прикарпаття

А на Закарпатті засніжило сакури.

У Карпатах традиційно найхолодніше. На горі Піп Іван сніжить. Там -13 градусів і мінімальна видимість через туман.

Зима у квітні / Фото 24 Каналу зі Львова

Експерти Української кліматичної мережі пояснили, чому навесні сталося таке різке похолодання.