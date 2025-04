Украинцы откликнулись на снег в апреле шутками. В соцсетях пишут We wish you a Merry Paska и предлагают украшать елку писанками.

Какие последствия снегопада в Украине 11 апреля

Синоптики обещают, что довольно скоро непрошеная зима отступит. Ну а пока из разных областей сообщают о последствиях непогоды.

На Юге стоит трасса, общественный транспорт ходит с задержками

Трасса Одесса – Николаев остановилась из-за сильной метели. Пользователи сети жалуются, что из-за непогоды слетают в кювет – все как зимой. Снег налипает на окна, а из-за метелицы плохо видно дорогу. Стоят и легковые авто, и грузовики.

Трасса Одесса – Николаев: смотрите видео (осторожно, ругань!)

А на Французском бульваре из-за сильного ветра деревья упали на трамвайные пути. Движение трамваев вскоре возобновили.

Фото из Херсона демонстрируют цветущие деревья и кусты в снегу. А в парках царствует зимняя сказка.

Херсон в снегу 11 апреля 2025 года / Фото Суспільне

Впрочем, в ОВА призывают водителей не выезжать без надобности, ведь на дорогах области – гололедица. Пешеходов по возможности просят оставаться дома. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Заснеженные дороги Херсонщины: смотрите видео

Жители Николаева сфотографировали поразительную метель.

Зима в апреле в Николаеве / Фото Суспільне

Движение троллейбусов и трамваев в Николаеве осуществляется с задержкой. Водителей на летней резине просят не выезжать, чтобы не вызвать ДТП. Дороги обрабатывают противогололедными реагентами, чистят тротуары и остановки.

Коммунальщики чистят дороги в Николаеве: смотрите видео

На Полтавщине – оборванные провода

Есть последствия непогоды и в других областях. На Полтавщине из-за снега и ветра произошло аварийное отключение электроэнергии в 12 населенных пунктах Миргородской и Лохвицкой общин. Без света остались 1505 бытовых и 155 юридических абонентов. Специалисты уже работают.

Снег есть и на Западе

На Прикарпатье он укрыл смородину и персики. Зимнее одеяло достигает 5 – 7 сантиметров, осадки налипают, ночью был мороз. Впрочем, к обеду снег должен растаять.

Плодовые деревья и кусты под снегом / Фото 24 Канала с Прикарпатья

Птицы поют несмотря ни на что: смотрите видео

А на Закарпатье заснежило сакуры.

Сакуры в снегу в Мукачево: смотрите видео

В Карпатах традиционно холоднее всего. На горе Поп Иван снежит. Там -13 градусов и минимальная видимость из-за тумана.

Зима в апреле / Фото 24 Канала из Львова

Эксперты Украинской климатической сети объяснили, почему весной произошло такое резкое похолодание.