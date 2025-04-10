Самые смешные мемы о весеннем похолодании и снегопадах для вас собрал 24 Канал.
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Вместо традиционных фото с солнечными тюльпанами, украинская лента в соцсетях завалена снимками снежных пейзажей. В этом контексте журналистка Наталья Бушковская предложила обновить текст рождественских песен с учетом приближения пасхальных праздников.
Сообщение Натальи Бушковской / Фото из сети
Не в меньшем шоке находится и пара аистов с Полтавщины, которые недавно вернулись в Украину.
Аисты тоже шокированы от такой погоды / Фото Goni
Украинцы, как и аисты, не в восторге от изменения погоды. Так, пользователь соцсети X с ником "Сладкий Гонобобель" опубликовал фотографию кота в кардигане и шапке, который олицетворяет реакцию украинцев на морозы посреди весны.
Реакция на снег в апреле / Фото "Сладкий Гонобобель"
По-другому и не скажешь / Фото Goni
Снег на Новый год и на Пасху / Фото из сети
Реакция сети на зимнюю погоду / Фото из сети
После периода холодной погоды и снегопадов в Украине ожидается значительное потепление. По прогнозам синоптиков, с воскресенья, 13 апреля, температура начнет повышаться, и уже с 14 апреля во многих регионах она достигнет +20...+25 градусов.