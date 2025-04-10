Сейчас на Украину продолжает влиять холодная арктическая масса. Об этом в эфире телемарафона сообщила Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра, передает 24 Канал.

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Когда придет потепление

Эксперт отметила, что наблюдаются тенденции к более положительным температурам. С выходных будет происходить перестройка в синоптических процессах.

Уже больше будут меняться воздушные потоки. Сначала они принесут в западные области осадки. Впрочем, уже с субботы на Западе будут более высокие значения температуры. В воскресенье большая часть территории Украины почувствует, что весенняя погода возвращается. Следующая неделя обещает быть уже с весенними классическими температурами. Со вторника температура воздуха составит 13 – 17 градусов тепла.

К слову, ночью 11 апреля следует ожидать заморозки от нуля до 5 градусов.