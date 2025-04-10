Зима посреди апреля продолжает брать реванш. Осадки и низкие температуры захватили Украину неожиданно, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какая погода будет завтра
Средняя температура воздуха в Украине днем будет колебаться от 3 до 5 градусов тепла. Ночью столбик термометра будет показывать 1 – 3 градуса мороза. На Востоке будет немного теплее, чем в других областях. Там дневная температура составит 4 – 11 градусов тепла.
Завтра следует ожидать мокрый снег и дождь по всей Украине. Существенных осадков не прогнозируют для Киевской, Сумской, Черниговской, Житомирской и Винницкой областей.
Обратите внимание! 11 апреля ночью в Украине заморозки в воздухе 0 – 5 градусов (II уровень опасности, оранжевый). Также во второй половине суток 11 апреля и в течение 12 апреля, в связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,3 – 1,0 метра.
Какая температура в крупных городах
- Киев +3...+5;
- Ужгород +3...+5;
- Львов +4...+6;
- Ивано-Франковск +3...+5;
- Тернополь +3...+5;
- Черновцы +4...+6;
- Хмельницкий +2...+4;
- Луцк +2...+4;
- Ровно +2...+4;
- Житомир +3....+5;
- Винница +2...+4;
- Одесса +3...+5;
- Николаев +3...+5;
- Херсон +3...+5;
- Симферополь +3...+5;
- Кропивницкий +3...+5;
- Черкассы +2...+4;
- Чернигов +3...+5;
- Сумы +4...+6;
- Полтава +4...+6;
- Днепр +4...+6;
- Запорожье +4...+6;
- Донецк +8...+10;
- Луганск +9...+11;
- Харьков +5...+7.
Прогноз погоды на 11 апреля 2025 года / Фото Укргидрометцентр