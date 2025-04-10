Зима посеред квітня продовжує брати реванш. Опади і низькі температури захопили Україну зненацька, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Яка погода буде завтра

Середня температура повітря в Україні вдень коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. Уночі стовпчик термометра показуватиме 1 – 3 градуси морозу. На Сході буде трохи тепліше, ніж в інших областях. Там денна температура становитиме 4 – 11 градусів тепла.

Завтра слід очікувати мокрий сніг та дощ по всій Україні. Істотних опадів не прогнозують для Київщини, Сумщини, Чернігівщини, Житомирщини та Вінниччини.

Зверніть увагу! 11 квітня вночі в Україні заморозки в повітрі 0 – 5 градусів (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). Також о другiй половинi доби 11 квiтня та впродовж 12 квiтня, у зв'язку з очiкуваними значними опадами, на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська областi) очікується підвищення рівнів води на 0,3 – 1,0 метра.

Яка температура у великих містах

  • Київ +3...+5;
  • Ужгород +3...+5;
  • Львів +4...+6;
  • Івано-Франківськ +3...+5;
  • Тернопіль +3...+5;
  • Чернівці +4...+6;
  • Хмельницький +2...+4;
  • Луцьк +2...+4;
  • Рівне +2...+4;
  • Житомир +3...+5;
  • Вінниця +2...+4;
  • Одеса +3...+5;
  • Миколаїв +3...+5;
  • Херсон +3...+5;
  • Сімферополь +3...+5;
  • Кропивницький +3...+5;
  • Черкаси +2...+4;
  • Чернігів +3...+5;
  • Суми +4...+6;
  • Полтава +4...+6;
  • Дніпро +4...+6;
  • Запоріжжя +4...+6;
  • Донецьк +8...+10;
  • Луганськ +9...+11;
  • Харків +5...+7.

погода на 11 квітня 2025 рокуПрогноз погоди на 11 квітня 2025 року / Фото Укргідрометцентр